Carolina Goic por fallida donación de órganos: "Sorprende la falta de empatía del ministro Mañalich"

La senadora Carolina Goic (DC) calificó como una “falta de empatía” las explicaciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, sobre el fallido traslado de órganos de Temuco a Santiago para su donación.

“Uno ve con sorpresa cada vez como se enredan las explicaciones y a mí me parece que eso es inaceptable. Estas son situaciones que no se pueden dar. En nuestro país no se puede dar el lujo de perder órganos de un donante“, dijo Goic en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

Ante las explicaciones de Mañalich, quien dijo que “en cualquier parte del mundo se pierden órganos por temas logísiticos”, la senadora manifestó que “sorprende la falta de empatía, sobre todo del ministro en las declaraciones”.

Añadió que, además de la falta de empatía, “yo diría que casi cierto desprecio de parte del ministro. No es lo que uno espera”.

Por último, la legisladora dijo que “me parece que esa no es una respuesta aceptable. Eso de bajarle el perfil a una situación que es tremendamente grave. Lo que uno espera es un mínimo de autocrítica, ver dónde estuvo el error y una propuesta del ministro para ver cómo resolvemos esto. Eso es lo que corresponde”.