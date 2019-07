Senadores de oposición criticaron postura de Quintana en su cuenta pública

Senadores oficialistas criticaron la postura del presidente de la Cámara Alta quien en su discurso de la cuenta pública reabrió el debate por el número de parlamentarios y una nueva constitución.

Una de las más duras fue la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien criticó la postura del presidente del Senado, Jaime Quintana, por la forma en cómo expresó sus opiniones políticas.

“Me parece que pudo haber sido peor”, sentenció la senadora, agregando que “es el presidente del Senado, por lo que las opiniones políticas que representan a un sector, debieran tratar de omitirse en este tipo de cuentas, que son republicanas”.

Por su parte, el senador Andrés Allamand sostuvo que lo planteado por Quintana no es una necesidad urgente para la ciudadanía.

“Pretender reabrir el debate constitucional está absolutamente fuera de lugar, no es una prioridad de los chilenos; se trabajó en todo el gobierno anterior y terminó en el’parto de los montes’, de manera que no me parece adecuado”, sentenció.

En la misma línea, el senador Felipe Kast manifestó que no le parecía que se minimice lo que tiene importancia para la ciudadanía, como es el de disminuir el número de parlamentarios.

“No cambió la realidad del congreso el haberlos aumentado”, reconoció el senador.

En tanto, el senador Manuel José Ossandón reconoció que “Chile no necesitaba, ni necesita más parlamentarios de los que habían y lamentablemente se le mintió al país, porque se dijo que el ampliar no costaría ni un centavo, pero yo que soy parte de la Comisión de Régimen, puedo certificar que eso es mentira”, subrayó.

CH / Aton Chile