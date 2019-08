Senadora Rincón: Debe aclararse rol de la intendencia, SISS y Onemi en caso Essal

La senadora DC, Ximena Rincón, insistió en solicitar la caducidad de la concesión de la empresa Essal en Osorrno, indicando además que es indispensable que se aclare rol de las autoridades, en especial, de la Superintendencia de Servicio Sanitarios (SISS).

La congresista, intervino en la sesión especial por el caso de agua potable contaminada en Osorno, donde apuntó que se debe saber cuál es el papel de las autoridades, en especial de los que están a cargo de los entes fiscalizadores.

“Es importante conocer el rol de las autoridades, en especial, Onemi y la Intendencia, en este caso en particular, porque si no nos anticipamos, sino se asume que hay un problema que ya se había vivido hace dos años atrás en Aguas Chañar en el norte y que no se hizo nada”, enfatizó la parlamentaria.

En este punto recalcó que están preocupados por el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la información que circula en los medios, sobre un informe de octubre de 2018, con conocimiento de las irregularidades o problemas en la empresa.

De acuerdo a la congresista, hay una falla grave de la empresa sanitaria que afectó a 48 mil hogares, situación, dice, que sigue hasta el día de hoy.

“Es más, según lo conversado con el alcalde Jaime Bertín, existen cortes breves de agua, problemas de roturas de matrices y una duda razonable sobre la calidad del agua en Osorno”, aclaró la parlamentaria DC.

Finalmente, Ximena Rincón puntualizó que la grave situación que se ha vivido en Osorno, podría repetirse en otras ciudades del país.

CH / Aton Chile