Michelle Bachelet no está disponible para ser presidenta nuevamente

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, le manifestó a su círculo cercano en junio pasado que no está en sus planes postularse nuevamente a la presidencia de Chile.

Según informó El Mercurio, la exmandataria sostuvo dos citas privadas hace un mes en nuestro país, en donde se refirió al tema, descartando participar en las próximas elecciones del año 2021.

El exministro Francisco Vidal, afirmó al matutino que “yo estuve con ella en una visita privada hace un mes y medio. Lo único que se habló de política es la decisión de ella de no participar en la próxima elección presidencial”.

No obstante, el ex vicepresidente del PPD aclaró que lo dicho por Bachelet representa su postura actual sobre el tema, pero que aún queda mucho tiempo para las elecciones presidenciales.

Por su parte, la exministra Helia Molina agregó en que “se le ha preguntado y ella ha dicho que no está disponible” para una nueva postulación a La Moneda.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, Bachelet durante la inauguración de su fundación “Horizonte Ciudadano”, señaló que “no pierdan tiempo en buscar candidaturas donde no las hay, lo he dicho hasta el infinito. Lo vuelvo a repetir, no las hay”.

Agencia Uno