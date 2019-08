Ministra Pérez solidariza con Hinzpeter y llama a enfrentar el terrorismo con "unidad y decisión"

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, dio su apoyo al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien fue blanco de un artefacto explosivo que no alcanzó a ser abierto.

A través de su cuenta de Twitter, la autoridad señaló que “conmueve el relato y sentir el impacto que la violencia provoca en la vida cotidiana de una persona o país. Un gran abrazo y todo nuestro apoyo para Rodrigo Hinzpeter y su familia”.

“Y un llamado a los chilenos: cuidemos nuestra democracia y enfrentemos al terrorismo con unidad y decisión”, agregó.

Conmueve el relato y sentir el impacto q la violencia provoca en la vida cotidiana de una persona o país. Un gran abrazo y todo nuestro apoyo para @rhinzpeterk y su familia. Y un llamado a los chilenos: cuidemos nuestra democracia y enfrentemos al terrorismo con unidad y decisión https://t.co/2cJGA1Bifd — Cecilia Pérez Jara (@ceciperez1) July 28, 2019

Este domingo, Hinzpeter concedió una entrevista a La Tercera, en donde señaló que “el 25 de julio del 2019 pudo haber sido el día de mi muerte. Afortunadamente, no lo fue” y que en un minuto pensó abrir el paquete explosivo, “pero por alguna circunstancia fortuita y providencial me distraje y se me olvidó que la iba a abrir”.