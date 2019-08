Chile Vamos pide priorizar leyes sociales por sobre reformas institucionales

El Presidente Sebastián Piñera se reunió esta tarde con los presidentes y jefes de bancadas parlamentarias de los partidos de Chile Vamos, instancia en la que la coalición oficialista le manifestó la postura de darle prioridad a la tramitación de los proyectos sociales por sobre las reformas a las instituciones.

Al respecto, el senador Andrés Allamand (RN) señaló que “el gobierno va a avanzar en reformas institucionales que son muy importantes para un mejor funcionamiento de nuestro sistema democrático, pero también se va a ver cuál es la agenda legislativa”.

“En este semestre tenemos reformas muy importantes como son la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma a la salud, la Ley Antiterrorista, la Ley de Sala Cuna Universal. En consecuencia hay una agenda legislativa con una clara orientación social que ya están arriba de la mesa y que deben ser despachados ojalá el segundo semestre”, agregó el parlamentario.

Por lo anterior, el legislador aseguró que “el gobierno va a hacer todo lo que corresponda para no entrabar la actual agenda con esta agenda institucional”.

En cuanto a las reformas institucionales, proceso que lidera el ministro del Interior, Andrés Chadwick, Allamand afirmó que “tengo la impresión de que el camino va a ser precisamente ir avanzando con cada una de las reformas en su mérito, porque como son materias tan distintas, sería una especie de mega ley miscelánea. entonces todo indica que es mejor avanzar una por una”.

Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) planteó que en Chile Vamos “hay mucho más entusiasmo por la reforma ciudadana, a mí me interesa mucho más hacer crecer al país, generar un escenario de clase media protegida mejor que el que tenemos hoy día”.

“Para mí son prioridades, no significa eso que uno no quiera mejorar la calidad de las instituciones, vamos a ir haciéndolo, pero que alguna cosa no nuble la otra. Que no obstaculice ninguno de los desafíos tremendo que estamos hoy día en el Parlamento”, cerró Coloma.

Aton Chile