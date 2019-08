Cathy Barriga defiende su matinal: "Yo no he regresado a la televisión ni tampoco lo haría"

El matinal conducido por la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ha recibido numerosas críticas. Aunque eso no ha parado la suma de reproducciones en el canal de Youtube de la municipalidad. “Renace tu mañana” ya cuenta con más de 49 mil reproducciones.

En entrevista con La Cuarta, la autoridad comunal defendió el programa municipal y asegura que se hace “sin ningún gasto de recurso municipal”. El estudio de televisión es el interior de una copa de agua de SMAPA que estaba abandonada.

Barriga defendió la iniciativa diciendo que “surge de la necesidad de comunicar a nuestros vecinos y vecinas, los proyectos, programas, actividades y varios temas locales que son de interés para la comunidad” y que “las personas que critican siempre son las mismas”.

Pese a estar en pantalla, la alcaldesa asegura que “yo no he regresado a la televisión ni tampoco lo haría. Estoy en un lugar que me permite ser yo misma y ayudar a las personas, algo que he vivido desde muy pequeña con vocación social.