Ricardo Lagos sobre la reducción de parlamentarios: "No me pareció serio el anuncio del Presidente Piñera"

El ex presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, abordó diversos temas de la contingencia nacional, en entrevista con Meganoticias Plus Prime, en donde admitió que “la gente no nos cree”, refiriéndose a la clase política.

Ante la propuesta del Presidente Sebastián Piñera, de reducir el número de parlamentarios, Lagos asegura que no es la solución y que esa discusión es “demasiado liviana”, agregando que “no me pareció serio de parte del Presidente hacer ese anuncio, como si fuera la piedra filosofal que nos resuelve los problemas”.

Lo que sí hay que hacer, según el expresidente, es analizar “cómo somos capaces de poder concordar en un conjunto de instituciones en que todos creamos, en que seamos conscientes de un Poder Judicial que haga justicia, un Poder Legislativo que legisle, conjuntamente con el Ejecutivo. Y nos ponemos de acuerdo en los principios básicos”.

Agencia Uno