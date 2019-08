Presidente Piñera nombra a Juan Eduardo Vargas como primer subsecretario de Educación Superior

El gobierno informó que Juan Eduardo Vargas va a asumir como el primer subsecretario de Educación Superior, esto luego de la fallida nominación del rector de la Universidad Santo Tomás Carlos Williamson.

Vargas es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master en Filosofía de la Universidad de Navarra. Durante el primer Gobierno del Presidente Piñera se cumplió funciones como asesor del Ministerio de Educación.

Se desempeñaba como jefe de la División de Educación Superior, que va a dejar de existir luego de la creación de la nueva repartición que va a empezar a funcionar a partir de este 01 de agosto.

En paralelo el Presidente de la República, Sebastián Piñera nombró a Ricardo Irarrázabal como subsecretario de Minería.

Durante el primer Gobierno del Presidente Piñera se desempeñó como Subsecretario Medio Ambiente y luego como Director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Hasta la fecha se desempeñaba como Subsecretario de Energía.

Francisco Javier López va a asumir como subsecretario de Energía. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y LL.M. and Certificate in Business Administration de la Northwestern University School of Law.

En tanto, Pablo Terrazas deja la subsecretaría de Minería para asumir como vicepresidente de Corfo.