Presidente del Partido Radical: "Los jueces no dependen del Presidente y lo que diga no les va importar mucho"

El presidente del Partido Radical y ex ministro de Justicia, Carlos Maldonado, analizó las declaraciones cruzadas entre el Gobierno y el Poder Judicial de esta semana, afirmando que “esto de tirar la pelota entre uno a otros, de culparse mutuamente, no es una buena práctica”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Maldonado dijo que “el Presidente de la República debiera hacer un análisis serio de cuáles son los déficit que hay en materia de seguridad y proponer las modificaciones”, ya que los jueces se rigen bajo un diferente criterio, que son las leyes.

“Si uno quiere que los jueces actúen de otra manera, se tiene que modificar la Ley, más que criticar a los jueces. Ahí se equivoca el Presidente, quizás es una manera de hacer que la molestia de la ciudadanía se vaya hacia el Poder Judicial y no al Gobierno“, opinó.

“Los jueces no dependen del Presidente y lo que diga cualquier Presidente de la República no les va importar mucho. Ellos tienen una formación centenaria y muy firme a los mandatado y sus atribuciones, y la autoridad que está por sobre ellos es la Constitución y la ley, no personas”, agregó.

Por último, Maldonado dijo que “no hay que seguir engañando a la gente. No hay que seguir diciendo que esto es culpa de la policía o los jueces. Todo esto tiene que mejorar, pero especialmente hay que mejorar la legislación“.