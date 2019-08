Diputado Carter denunció amenazas de muerte tras presentar polémico proyecto

El diputado Álvaro Carter (UDI) reveló que fue amenazado de muerte tras presentar un proyecto de ley para que los inmigrantes tengan la posibilidad de cumplir con el servicio militar.

“He comenzado a sufrir una serie de insultos a través de redes sociales, pero esta vez es distinto, fui amenazado de muerte desde una cuenta anónima“, aseguró el parlamentario.

“Durante la noche de este viernes la policía estuvo en mi casa tomándome declaración. Esto no me intimida ni paraliza, me parece que en estos tiempos es inaceptable que alguien por pensar distinto sufra este tipo de situaciones”, agregó.

Además, Carter expresó que “las amenazas, cobardemente, las hace alguien desde el anonimato. Basta de intolerancia, aquí pueden existir puntos de vistas distintos, pero llegar a este extremo me parece grave e inaceptable, por eso lo denuncio y hago público”.

“Este tipo de hechos no me amedrentará, muy por el contrario, seguiré trabajando aún con más fuerza en el combate contra los narcos, y no me cabe duda que la policía encontrará al cobarde sujeto que desde el anonimato intenta intimidarme”, concluyó el diputado.

ATON Chile.