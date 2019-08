Fundación de Bachelet busca fomentar liderazgos nuevos y descarta regreso de expresidenta

Michelle Bachelet no tiene en sus planes lanzar una nueva candidatura presidencial. Así lo ha dado a conocer a su círculo cercano y es lo que hoy confirmó la directora ejecutiva de la Fundación Horizonte Ciudadano, Valentina Quiroga, en medio del primer aniversario del lanzamiento de la entidad creada por la exmandataria.

“Estamos en contacto permanente con ella y está informada de las cosas que estamos haciendo y también en la medida de sus posibilidades nos va apoyando con algunas cosas”, dice Quiroga a Emol respecto a Bachelet.

Es así como abordó en entrevista para dicho medio las apariciones constantes de la ex Presidenta en las encuestas. “La Fundación Horizonte Ciudadano es antes que todo un espacio de futuro, que invita a mirar más allá (…) así que no pierdan tiempo en buscar candidaturas donde no las hay”, dijo firmemente.

“La Presidenta lo dijo en esa oportunidad y en varias otras y no ha cambiado de parecer. Es evidente que cuando las cifras de su aprobación suben para nosotros es motivo de alegría, pero eso no se puede leer en el sentido de que sus aspiraciones hayan cambiado. Ella lo ha dicho en varias oportunidades“, sostuvo Quiroga.

“Creo que hoy en nuestro sector debiésemos estar más bien fomentando liderazgos nuevos, que se requieren para empujar los cambios que necesitamos. Creo que tenemos varios liderazgos, hay que fomentarlos y aunar esfuerzos para que podamos seguir empujando los cambios que el país requiere”, sentenció.

Asimismo, dijo que “la prioridad, más que la defensa del legado, es enfrentar los desafíos del presente y el futuro, bajo los principios que nos inspiran como sector. Ese es el desafío en el estamos y al que a un año de nuestra fundación buscamos contribuir”.