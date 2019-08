Timonel RN: Gastamos US$1.000 millones en Transantiago y por qué no en nuestra policía

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, recalcó esta mañana que seguridad ciudadana es la primera prioridad del Gobierno. Sin embargo sostiene que si Carabineros y la PDI si quieren modernizarse debe hacer mucho más.

“Si en el Transantiago nos gastamos mil millones de dólares al año, yo no veo por qué no podemos hacer una inversión de ese calibre para modernizar nuestras policías”, señaló en entrevista con El Mercurio.

Para el diputado RN es insólito que “estemos hoy día con radiopatrullas y furgones en panne en las comisarías o en los retenes sin poder funcionar”.

En cuanto a los atentados explosivos a una comisaría y el paquete al exministro Hinzpeter, el parlamentario aseguró que hay varias razones. “En el caso Bombas I hubo personas dejadas en libertad y que luego terminaron condenadas en España por delito terrorista. Eso no sucede en las democracias desarrolladas; no hay tanta discrecionalidad de un señor que no se hace responsable de lo que decide, no le responde a nadie. Me refiero al juez de Garantía”.

En cuanto al caso Bombas II “hoy tenemos condenas por delitos terroristas en los atentados en Los Domínicos y Escuela Militar. Mientras que el caso de los Individualistas Tendientes a lo Salvaje (ITS) “es de los más difíciles de pesquisar porque no tienen organización”, subrayó.

Sostiene que es necesario gastar más en inteligencia ya que la ANI es un león sin dientes. “Por eso hay que meterse la mano al bolsillo; es urgente una modernización”.

JLB/Aton Chile