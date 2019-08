Carlos Larraín no descarta competir con Lavín por la alcaldía de Las Condes

El ex presidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín no descartó competir con Joaquín Lavín en las próximas elecciones municipales por la alcaldía de Las Condes.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, el también ex senador afirmó sobre ele tema que “no está descartado, no estoy entusiasmo así con el metabolismo disparado, pero no está descartado”.

Larraín señaló que “la gestión de Lavín está encaminada a llamar la atención, a su manera de hacer política, que no es la que a mí me gusta”.

En la misma línea, reiteró sus críticas sosteniendo que “esto de que la integración va a resultar de un edifico de 18 pisos en la esquina de Colón con no se qué, no me lo trago”.

El ex parlamentario profundizó sus cuestionamientos a la labor de Lavín en Las Condes, apuntando esta vez al recientemente inaugurado Museo de Cera.

“Yo hice 8 kms de cableado subterráneo y con un presupuesto infinitamente más bajo que el actual (…) de repente hay comunas a palos con el águila y nosotros inaugurando un Museo de Cera”, planteó Larraín.

Cabe recordar que el ex presidente de RN ya fue alcalde de la comuna de Las Condes, entre junio de 1999 y diciembre del año 2000.