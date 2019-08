Bancada de RN pidió que el PS demuestre que no tiene vínculos con el narco

El recién asumido jefe de bancada de RN, diputado Jorge Rathgeb, pidió al PS entregar datos que acrediten que no tienen vínculo alguno con el narcotráfico, situación que mejoraría, dijo, su imagen ante el país.

El parlamentario del oficialismo solicitó que el PS clarifique su situación frente a “graves acusaciones” que planteó la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

“Cuando hay situaciones tan complejas como que un partido político esté involucrado en una acusación tan grave como la situación del narcotráfico, creo que ese partido tiene que clarificar su situación. Por lo tanto, el llamado al Partido Socialista es a mejorar su imagen a nivel nacional entregando ellos mismos los antecedentes que establezcan que no tienen ninguna participación en este tipo de situaciones”, sostuvo el diputado de RN.

Rathgeb, manifestó que si bien está la presunción de inocencia, “la situación es tan grave y delicada que involucra la política nacional, que ellos mismos deberían entregar los antecedentes que acrediten su inocencia”.

Por su parte, la diputada Paulina Núñez, quien llegó a los tribunales esta mañana para que se investigue la posible relación del PS con el narcotráfico, acusó a este partido de querer enlodar a la Ministra Marcela Cubillos -con una eventual acusación constitucional- “para ocultar su crisis interna”.

“El desorden que tienen en el PS llega a tal punto que terminan extendiendo una cortina de humo para poder ocultar la relación con el narcotráfico. Por eso, hemos llegado hasta el Servel para poder reiterar aquello que han planteado los propios diputados del Partido Socialista, que es que el Servel pueda revisar el padrón nacional del Partido Socialista, obviamente poniendo el ojo en San Ramón. Es de máxima gravedad cuando la política se mezcla con el narcotráfico”, comentó la parlamentaria.

Por su parte, Diego Schalper, integrante de la comisión de educación de la Cámara, fue tajante en cuestionar el rol del PS en relación a la Ministra Cubillos.

“El partido socialista hasta que no resuelva su eventual vínculo con el narcotráfico en una comuna y quizá en otras más no tiene legitimidad política para esto. Si bien puede tener la atribución jurídica, no tiene la legitimidad política”, dijo Schalper.

Aton Chile