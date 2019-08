Camila Vallejo por jornada de 40 horas: "Si al Gobierno no le gusta, que no busque artilugios para hacer que esto no avance"

Los senadores de oposición se reunieron este lunes con la diputada comunista Camila Vallejo para respaldar el proyecto que reduce de 45 a 40 horas la jornada laboral semanal, luego de las múltiples críticas del Gobierno y el oficialismo a la iniciativa.

Justamente la encuesta Cadem mostró un fuerte aumento de 11 puntos en su popularidad, subiendo de 31 a 41 por ciento respecto a la medición de mayo.

La parlamentaria dijo que no se deja llevar por las encuestas ya que la iniciativa la presentó hace más de dos años.

“Obviamente si estamos todos en la línea de reducir jornada, de verdad, sin trampas, sin letra chica, y proteger a los trabajadores y sus organizaciones y no debilitarla, la línea más coherente sería el rechazo”, dijo la diputada respecto a que el Senado se apresta a debatir el proyecto de flexibilidad laboral del Ejecutivo.

“Si al Gobierno no le gusta, que no busque artilugios para hacer que esto no avance”, añadió la diputada comunista.

Agencia Uno