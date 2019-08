Gabriel Boric sobre extradición del "Comandante Ramiro": "El calificativo de terrorista corresponde a la justicia chilena aplicarlo"

El diputado Gabriel Boric espera que con la extradición de Mauricio Hernández Norambuena, más conocido como “Comandante Ramiro”, se “abra un debate de las condiciones carcelarias en Chile, más que solo respecto a la situación procesal” del exfrentista.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario de Convergencia Social sostuvo que en Brasil no se cumplían las condiciones de dignidad de “Ramiro”, ya que “estaba en una situación de aislamiento que era bastante inhumana por mucho tiempo y había que mejorar la condiciones que se encontraba en la cárcel retenido. Toda persona privada de libertad tiene derecho a que se respeten sus derechos humanos. Eso en Chile, en general, no se respeta”.

Consultado por si considera a Hernández Norambuena como un terrorista, Boric respondió que “esos calificativos le corresponde aplicarlo a la justicia chilena. Ellos verán por qué se querellan. Yo prefiero no adelantarme con juicios en este momento”.

El parlamentario quiso destacar que “en primer lugar, no voy a validar ningún tipo de secuestro ni acciones violentas en democracia”, pero que con respecto a la historia política de Chile “no creo que las acciones realizadas de resistencia durante la dictadura puedan ser calificadas como terroristas. Lo que viene posterior a eso es otra historia, es un debate que tiene que darse con mucha profundidad y no solo partir de un caso particular y tratando de generar polémica a partir de uno u otro calificativo”.

Críticas del Gobierno al proyecto de reducción de jornada: “Se le soltó la cadena a la ministra Pérez ayer”

Sobre el proyecto de reducción de jornada laboral presentado por el Gobierno, Boric lo manifestó que “no se entiende” y que “improvisaron sobre la marcha cuando vieron que la reducción de jornada laboral se había instalado en Chile”.

El diputado argumentó que apoya la iniciativa de 40 horas de la diputada Camila Vallejo (PC) y no la del Ejecutivo, pues hoy “no es posible una negociación unidireccional con los dueños de las empresas, en particular las grandes empresas”, además de existir un bajo alcance de negociación colectiva en Chile.

“Nosotros entendemos que hay que hacer distinciones entre grandes empresarios y pequeños empresarios”, detalló. Explicó que, como bancada transversal, evaluaron que la reducción a 40 horas se haga de forma gradual en 3 años para las pequeñas empresas y tengan un periodo de adaptación.

“Yo invito a que salgamos del discurso del miedo, de las amenazas. Pensemos cómo están viviendo los trabajadores y trabajadoras en Chile”, dijo. “Ayer, escuchábamos a la vocera Cecilia Pérez utilizando tres adjetivos para describir el proyecto que estamos empujando, si no me equivoco era populista, irresponsable y alguna otra… se le soltó la cadena a la ministra Pérez ayer“.

Con respecto si está dispuesto a unificar el proyecto de 40 horas con el del Gobierno, respondió que “cuando sean capaces de explicar en qué consiste su proyecto y logren un respaldo en sus propias filas, podremos sentarnos a conversar”