Ubilla critica veto parlamentario a los subsecretarios: "Me parece gravísimo"

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, manifestó su molestia por el veto que los senadores de oposición le impusieron a todos los subsecretarios del gobierno para que no puedan participar de las comisiones en el Congreso, medida que se efectuó en protesta a los dichos de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, en contra del Partido Socialista (PS).

Al respecto, Ubilla expresó que “lo que ha sucedido el día de hoy con los subsecretarios, exactamente es una demostración de cómo no debe funcionar la democracia. En 30 años con gobiernos de distintos colores políticos, los subsecretarios que son citados o invitados a las comisiones pueden participar de ellas”.

“En este caso me tocó a mí hoy día, la comisión mixta que ve el tema de inteligencia, no pude asistir, junto con el subsecretario Galli (de Fuerzas Armadas), porque los senadores del PS decidieron no dar el cuórum para poder entrar a esta sesión”, añadió Ubilla.

Por ello, la autoridad recalcó que “me parece gravísimo y lo digo con esa expresión de fuerza porque el tema de inteligencia es un tema que está hace, por lo menos, siete años arriba de la discusión nacional como un deber del país respecto de cómo mejorar la inteligencia de las policías, que es lo que me toca ver a mí”.

“Y hoy día que estábamos casi en la última sesión, a fin de poder presentar las últimas indicaciones, no se puede entrar. Yo llevo trabajando este proyecto desde marzo del año pasado, es un área que me corresponde a mí dentro de la subsecretaría y al subsecretario Galli dentro de la Subsecretaría de las FF.AA. y no pudimos entrar”, sostuvo Ubilla.

Por último, Rodrigo Ubilla afirmó que “los chilenos claramente no tienen a sus representantes para que bloqueen unos a otros, sino que para que cooperemos y finalmente saquemos leyes en favor de los chilenos”.

Aton Chile