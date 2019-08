Florcita Motuda dio su opinión cantando durante la discusión de la reforma tributaria en el Congreso

En la Sala de la Cámara de Diputados se empezó a discutir este miércoles la reforma tributaria impulsada por el Gobierno.

En horas de la tarde-noche de la jornada los congresistas debatían el ítem sobre los impuestos verdes, momento en que el diputado Florcita Alarcón decidió cantar para entregar su opinión.

“Poco a poco empezará a clarar el alba de un nuevo día y llegará el momento en diferentes culturas, que se miraban con sospecha y aún con violencia, empezarán a entenderse… siiiiiii… empezarán a entenderse”, partió cantando el legislador. Su intervención melódica duró cerca de un minuto.

“Con eso basta y estoy muy contento porque tengo esperanza”, indicó luego de su canto el diputado provocando aplausos en la sala.

La particular forma que usó Florcita para entregar su mensaje no gustó mucho en las bancadas oficialistas, no obstante el presidente de la Cámara, Iván Flores, respaldó la actuación indicando que “ante las palabras de algunos colegas, yo debo decir que cada uno dentro del marco del respeto puede entregar su mensaje como mejor la parezca”.

Revisa el video: