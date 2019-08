Quintana y Flores piden a Gobierno aclarar dichos de vocera y terminar conflicto

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), emplazó al gobierno para que termine con la tensión generada entre el Ejecutivo y la oposición tras los dichos de la vocera, Cecilia Pérez, quien acusó una vinculación del Partido Socialista (PS) con el narcotráfico.

Tras reunirse con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, Quintana afirmó que “le hemos señalado al gobierno que esta crisis, esta tensión puede tener solución. Depende mucho del gobierno, depende por supuesto de las palabras del gobierno, no lo hemos generado nosotros, por lo tanto la resolución no está en el Congreso”.

“En el Congreso está la mejor disposición para el diálogo franco y directo, como lo hemos tenido el día de hoy, pero evidentemente el gobierno tiene que ver maneras de resarcir el daño injusto que se le ha se le ha ocasionado a un partido y también a la centroizquierda chilena”, agregó Quintana.

En esa línea, el presidente del Senado expresó que “tiene que haber alguna expresión que señale que el camino que se adoptó en otras frases pasadas, no solo respecto de este hecho, lo de ‘antipatriotas’ y también otras expresiones creo que no ayudan, esas expresiones inamistosas finalmente lo que hacen es enrarecer el clima político e impedir que avancen la agenda legislativa del Ejecutivo y también la nuestra”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), quien también participó de la reunión, manifestó que “es importante, para la buena relación, que haya una aclaración respecto de los dichos de la vocera sobre un partido político, cualquiera sea, en este caso fue el PS”.

“Pero no se puede denostar a una institución por una situación particular de alguna persona, si es que la hubiese, no se puede lanzar ese tipo de acusaciones al voleo”, concluyó Flores. En tanto, el Presidente Piñera evitó referirse a la situación.

