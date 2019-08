Jaime Bellolio: "El PS y el PPD están a la cola de lo que diga el Frente Amplio, y le tienen pánico"

El diputado Jaime Bellolio (UDI) celebró la aprobación “con una amplía mayoría” de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados. “Eso es lo que no esperaban algunos de los opositores”, dijo. El trámite avanzó al Senado con 84 votos a favor y 60 en contra.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario afirmó que esta iniciativa traerá más equidad “porque no basta que algunos digan que su reforma es para disminuir la desigualdad cuando lo que ocurrió durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet aumentó la desigualdad, no disminuyó“.

En cambio, dijo que la reforma tributaria de este gobierno, “va a generar un mayor dinamismo” y mejorará las condiciones de las pymes, el empleo, la productividad y la inversión. “A mí me encantaría que hubiera ido más allá (la reforma), más dinamita todavía”, sostuvo.

Frente al rol que jugó la Democracia Cristiana (DC), valoró el rol moderador del partido y criticó a sus críticos. “Ayer había algunos que estaban desesperados, como policía política parándose de sus asientos para ir a retar a quienes no votaban como ellos”, relató.

Además, Bellolio manifestó que no existen propuestas concretas desde los partidos de oposición y que después del segundo gobierno de Bachelet se quedaron sin relato y sin identidad, ya que “lo que hicieron fue avergonzarse de lo que ellos mismo hicieron durante 30 años”. “¿Qué le pasa hoy al PS y al PPD? ¿Cuál es su relato socialdemócrata? No hay. Siempre están a la cola de lo que diga, o no, el Frente Amplio, y le tienen pánico. Y el Frente Amplio le tiene pánico al futuro”.

“Estas incertidumbre, que son para todos, algunos las responde de una única manera, que es más Estado. Es evidente que eso no puede interpretar a todas las personas y ser la solución a todos los problemas”, agregó.