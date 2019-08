Ministra Cubillos y las críticas de la implementación del SAE: "Tenemos derecho a tratar de reformar las leyes"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, abordó en “La Mirada Líbero” de Agricultura la acusación constitucional que el Partido Socialista presentará el 5 de septiembre en su contra.

“La primera vez que leo algo sobre que quieren presentarme una acusación creo que fue en abril. Llevan cuatro meses anunciado una presentación de acusación constitucional (…) como si se hubiera primero tomado la decisión de acusar y luego en el camino veremos de qué acusamos”, dijo Cubillos.

Según la secretaria de Estado, la oposición no ha manifestado una causal clara en su contra, por lo que hasta ahora solo ha habido especulaciones. “Un diputado dice ya no debería estar en el Ministerio de Educación, como si no tuviéramos derecho a gobernar, a levantar una agenda, como si les molestara los proyectos que presentamos, las ideas que tenemos”, dijo.

Agregó que “mas bien les molesta la agenda que estamos impulsando en Educación” y que la herramienta de la oposición para llegar a esa solución es “ganar la siguiente elección presidencial y poner al ministro de Educación que les guste”.

Además, Cubillos defendió su gestión frente a la implementación del Servicio de Admisión Escolar (SAE), que proviene del gobierno anterior, y que ha sido el principal foco de las críticas políticas: “Estamos obligados a implementar las leyes, pero también tenemos derecho, de acuerdo a nuestra agenda, a tratar de reformarlas”.

Añadió que “pero supuesto que que las leyes que heredamos se cumplen al pie de la letra, pero el querer cambiar las leyes que producen efectos nocivos en la educación, tenemos todo el derecho a hacerlo”.