Ministra Pérez se ofrece a declarar voluntariamente ante la denuncia en su contra hecha por el PS

La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, se ofreció a declarar voluntariamente ante el Ministerio Público por de la denuncia que senadores de oposición presentaron en Fiscalía debido a los dichos de la vocera respecto de eventuales nexos del Partido Socialista (PS) con el narcotráfico.

Tras seis días de silencio, Pérez realizó una vocería en el Palacio de La Moneda, donde destacó que “mis preguntas y declaraciones nunca han responsabilizado institucionalmente al PS y menos a todos sus militantes. Tal como en cuanto surgió la duda lo señalé el día martes de la semana pasada en una vocería temprano, mis preguntas y declaraciones apuntan a clarificar el eventual vínculo que puedan tener algunos militantes del PS con el narcotráfico en la comuna de San Ramón”.

En esa línea, la portavoz de Palacio dijo que sus dichos se argumentan “en las propias acusaciones y declaraciones que múltiples dirigentes, parlamentarios, incluso expresidentes del PS han señalado luego de conocer dos reportajes de televisión que daban cuenta de estas presuntas vinculaciones de algunos militantes del PS con el narcotráfico en la comuna de San Ramón”.

“Las preguntas y declaraciones que yo he señalado apuntan a clarificar la eventual relación que pueden tener algunos militantes del PS con los hechos de público conocimiento, en materia de relación entre el narcotráfico y la comuna de San Ramón”, añadió la secretaria de Estado.

Además, la ministra indicó que “la denuncia que han presentado tres senadores de la oposición no tiene ningún fundamento legal, pero a mí lo que me corresponde como ministra, pero sobre todo como ciudadana, es colaborar con esta investigación y por eso a través de mi abogado me he puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público para declarar voluntariamente, cuando así el Ministerio Público lo determine”.

Aton Chile