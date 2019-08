Beatriz Sánchez realizó una clase abierta en Plaza Italia

Beatriz Sánchez realizó una clase en plena vía pública, en el sector Plaza Italia, donde abordó la desigualdad de la participación de mujeres en los espacios de poder e invitó a todas las que se quieran sumar a esta iniciativa.

Esto en el marco del lanzamiento de la Escuela Nacional de Formación de Mujeres que lleva por nombre “Ahora Nosotras” impulsada por Revolución Democrática (RD), que se desarrollará por primera vez este fin de semana.

“Para mi fue muy importante conocer la historia de otras mujeres que vinieron antes. Siempre lo he dicho: sin una presidenta mujer, jamás hubiese sido candidata. Cuando se me acercan niñas chicas y me dicen ‘quiero ser presidenta compruebo que de eso se tratan estas iniciativas, de alentar. Sea una candidatura presidencial, a una dirigencia social o estudiantil, a todas nos pasa lo mismo”, declaró la ex candidata presidencial del Frente Amplio.

Esta iniciativa busca seguir el ejemplo de las feministas chilenas de los años 80 que usaban el espacio público para hacer manifestaciones pero también clases y talleres.

Agencia Uno