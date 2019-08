Frente Amplio está disponible para apoyar acusación constitucional contra la ministra Cubillos

La noche de ayer jueves el Frente Amplio (FA) anunció su disponibilidad de apoyar la acusación constitucional que el Partido Socialista (PS) presentará contra la Ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Sin embargo, el FA explicó que esto está sujeto a poder incorporar nuevos antecedentes al libelo que el PS dará a conocer el próximo jueves 5 de septiembre, según consigna La Tercera.

Los diputados Camila Rojas (Comunes), Gonzalo Winter (Convergencia Social), Tomás Hirsch (PH) y Pablo Vidal (RD) firamron una declaración en nombre del bloque dando a conocer su postura.

El documento señala que “consideramos que los argumentos presentados como fundamentos para el actual libelo podían ser fortalecidos, así como también requerían ser enfocados de manera aún más clara en el futuro de la Educación. En este sentido, estimamos relevante incorporar nuevos elementos, que contribuyan jurídica y políticamente a una acusación contundente”.

Además, agregaron que “el FA presenta al conjunto de la oposición la iniciativa de reestructurar la propuesta de acusación constitucional, y considerar un nuevo capítulo que apunta a sendas infracciones a la Constitución que, a su vez, se pusieron en tensión a la hora de enfrentar la movilización encabezada por el Colegio de Profesores”.

Este nuevo capítulo del libelo apuntaría a “la discriminación arbitraria de la que han sido objeto las educadoras diferenciales y de párvulos (….). Con estas consideraciones políticas, sociales y jurídicas, el Frente Amplio se dispone a la acusación”, consigna el matutino.

Cabe recordar que la ministra Cubillos afirmó hace poco más de una semana que “las acusaciones constitucionales son una herramienta y una facultad que tienen los diputados y está establecida en la constitución. Para que opere, tiene que acreditarse no tener diferencias políticas con un ministro, sino que incumplimiento de la ley”.

En la misma línea, la secretaria de Estado aseguró que “yo no solamente he cumplido cada una de las leyes al pie de la letra, sino que he sido especialmente proactiva en velar porque la ley se cumpla”.

Agencia Uno