Diputado Crispi: “Me preocupa la pasividad del FA en relación a la presidencial"

En entrevista con La Tercera, el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, se refirió al liderazgo de Beatriz Sánchez, a la opción de que ella decida no ser nuevamente candidata presidencial, a los acuerdos con la ex Nueva Mayoría y a la emergencia climática que vive el país y el mundo.

“A mí me preocupa la pasividad del Frente Amplio como coalición en relación a la presidencial. Y esto no tiene que ver con la decisión de Beatriz Sánchez en relación a si va a estar disponible o no a ser candidata presidencial si no a la urgencia de impedir que Chile Vamos gobierne por cuatro años más”, comenzó diciendo el diputado por el Distrito 12.

En la misma línea, el parlamentario esgrima que “la crisis ambiental obliga a tomar decisiones, a acelerar los procesos y en eso ser gobierno tiene que ser una prioridad central para el FA, y a veces me preocupa cierta pasividad”.

Según Crispi, si Sánchez decide no ser candidata presidencial, “se va a medir el FA como coalición”. Esto, porque “una política nueva, fresca, tiene que abandonar los liderazgos como caciques, tiene que construir proyectos”, dijo.

Sobre quién podría asumir ese liderazgo en caso de una respuesta negativa de Beatriz Sánchez, Crispi sostiene que “hoy no lo sé. Todos los que somos mayores de 35 años nos pondremos a disposición, pero Beatriz Sánchez existía en la opinión pública, no como un liderazgo político, y asumió eso y dio vuelta el tablero”.

El parlamentario también criticó al Gobierno, señalando que no ha sido capaz de hacerse cargo del manejo económico, además de continuar con la idea de depravación del medioambiente. “Hemos empujado que se decrete emergencia climática a nuestro país y esto es porque lo que antes podía ser una discusión abstracta, hoy día es realidad. Hay 17 comunas a las que ya les cortaron el agua, así el desierto va a llegar a Santiago, el caudal del Maipo bajó en un cuarto en los últimos tres años, y el glacial El Morado se está derritiendo”, sostuvo.

“A Piñera le va a pasar lo mismo que a Macri, no tiene una política económica que se haga cargo de que este modelo ya tocó techo. Nuestra generación tiene que tomar la posta del modelo que viene y hacerse cargo”, agregó el diputado de RD.

Por último, Crispi se refirió a una posible alianza con la ex Nueva Mayoría, de cara a las próximas elecciones municipales. “Hay que ver mucho el caso a caso, porque el problema con la DC, la posición que tiene Fuad Chahin, entreguista y totalmente ajustado al cálculo electoral y político, dista mucho de las bases de la Democracia Cristiana”, aseguró.

“Yo hablo más bien de coordinarse, no estamos en un estado de construir pactos, los pactos son nacionales y el pacto sería una primaria legal de la cual nosotros no vamos a participar. Espacios de coordinación, los vamos a construir y yo no veo mucho margen para la DC”, sentenció el diputado Crispi.

Agencia Uno