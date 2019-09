José Antonio Kast asegura que no tiene sociedades en Panamá: "Uno no puede declarar lo que no existe"

José Antonio Kast fue invitado este lunes a debatir en el panel de “Bienvenidos”, el matinal de Canal 13, junto al diputado Marcelo Díaz (PS). Allí, fue consultado por la propiedad de sociedades afuera de Chile y que no fueron declaradas en su patrimonio.

El líder del Partido Republicano respondió que no están en su registro “porque no existen y uno no puede declarar lo que no existe” y que si realmente fuera el dueño “lo habría declarado”.

Según Kast, las tres sociedades creadas en Panamá son de su hermano y que existen como un vehículo para los negocios afuera de Chile.

“Ojalá que a todos los candidatos los hagan transparentar, sería bueno que al candidato que viene para acá todos los miércoles también le hagan una revisión como ésta, yo no tengo nada que ocultar”, agregó Kast, aludiendo a Joaquín Lavín (UDI).

Según consignó un reportaje de La Tercera, el político no declaró en su patrimonio estas sociedades cuando fue diputado durante 16 años. Tampoco el 2017 cuando fue candidato presidencial.