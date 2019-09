Beatriz Sánchez lideró almuerzo con parlamentarios del FA de cara a municipales

Este martes la ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, se reunió con la bancada del Frente Amplio, en un almuerzo que duró poco más de una hora. Al encuentro también asistieron los líderes del Partido Comunes y el Partido Liberal, más el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

La periodista definió el encuentro como una “reunión de trabajo”, con el objetivo de ir delineando las próximas elecciones, tanto municipales como de gobernadores. Lo que busca el bloque es instaurar el concepto de “alcaldía ciudadana”, involucrando a la gente en la construcción de ciudades con mejor calidad de vida.

Sobre cuál será su rol en este proceso, Sánchez sostuvo que “es un rol mío, pero no sólo mío, sino que también de otros liderazgo y todos los liderazgos que tenemos como Frente Amplio. Yo me pongo a disposición del Frente Amplio, a mí me interesa lo que está pasando en el Frente Amplio, esto siempre lo he dicho, para mí es algo muy serio y es algo que, además, quiero mucho. Entonces la idea es ponerse a disposición para salir a iniciar estas conversaciones con Chile”, comentó.

Eso sí, en el bloque todavía existe la incertidumbre de si la periodista será o no nuevamente candidata presidencial, o si optará por competir por la gobernación de Valparaíso. Sin embargo, Beatriz Sánchez no dio luces de su futuro político, reiterando que le gusta mucho su actual rol, “representando al Frente Amplio”.

Tras el almuerzo, el diputado Miguel Crispi (RD) destacó que fue en encuentro muy grato donde todos coincidimos en la necesidad y la urgencia de reforzar el sentido de proyecto del Frente Amplio y donde Beatriz se puso a disposición para los desafíos de las municipales”.

El alcalde Jorge Sharp también tuvo palabras luego del encuentro, añadiendo que van a dedicarse a recorrer Chile, porque “nuestro proyecto no se acota en una sola ciudad”.

Agencia Uno