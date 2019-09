Presidente Piñera: "No me voy a quedar con los brazos cruzados" frente a "inconstitucionalidad" del proyecto de 40 horas

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la aprobación del proyecto que reduce la jornada laboral en 40 horas semanales y lo calificó como una iniciativa inconstitucional.

Arriba de un ferrocarril en un recorrido desde Estación Central a Melipilla, para anunciar el plan “Chile Sobre Rieles”, el Mandatario manifestó que “todo lo que tiene que ver con gasto público es una iniciativa exclusiva del Presidente. Y por esta razón, yo siento que el proyecto de las diputadas del PC es un proyecto que no es constitucional, y todos los presidentes, los senadores y los diputados juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución”.

“Yo les aseguro que como Presidente de Chile voy a cumplir mi juramento y, por tanto, voy a cumplir la Constitución y voy hacer cumplir la Constitución“, enfatizó.

“Como Presidente espero que los diputados y los senadores respeten la Constitución que ellos juraron cumplir y hacer cumplir. Si no lo hicieran, naturalmente como Presidente no me voy a quedar con los brazos cruzados y voy a recurrir a todos los instrumentos a mi alcance para que se respete la Constitución“, agregó, aludiendo a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional o, incluso, al veto presidencial.

Piñera destacó que el Gobierno “presentó hace mucho tiempo y es parte de nuestro programa de gobierno, un proyecto para reducir la jornada laboral porque lo más importante del desarrollo y crecimiento es mejorar la calidad de vida de las personas”

“El proyecto se hizo en forma razonable, en forma responsable que va a significar reducir la jornada de 45 a 41 horas, pero con flexibilidad y gradualidad. Flexibilidad porque mejora la calidad y evita el impacto sobre empleos y salarios; que las personas puedan adecuar sus tiempos de trabajo a otras necesidades, pero que las empresas también se pueden organizar”, añadió.