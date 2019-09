DC criticó respuesta de Piñera por “grave agresión” a Michelle Bachelet

La Democracia Cristiana (DC) rechazó “La grave agresión” sufrida por la expresidenta Michelle Bachelet, tras las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Esto luego de que el mandatario brasileño cuestionara el rol de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, calificándola de “entrometida”, además de celebrar la dictadura de Augusto Pinochet y aludir a la muerte del padre de la exmandataria, el general Alberto Bachelet.

La DC también lamentó que “el Presidente Sebastián Piñera no haya condenado esos dichos, de forma clara y categórica. La condena a las violaciones a los DD. HH no admiten contextualizaciones ni relativizaciones”.

En la misma línea, añadieron que “las declaraciones del Presidente resultan ambiguas, y por lo tanto, insuficientes, ante la gravedad de las afirmaciones del Presidente Jair Bolsonaro”.

Finalmente, desde la falange concluyen que “las dictaduras no pueden tener un juicio distinto en la historia. La defensa de la Democracia y el respeto a los Derechos Humanos, no admiten doble estándar. Como DC rechazamos toda Dictadura –sea de derecha o izquierda- y no admitimos que so pretexto de la soberanía de los países, se relativice el valor universal de los Derechos Humanos”.

Cabe recordar que este miércoles el Presidente Piñera señaló en La Moneda que “no comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro, respecto a una expresidenta de Chile, y especialmente, en un tema tan doloroso como la muerte de su padre”.