Camila Vallejo sobre 40 horas: Perspectiva no puede quedar solo en economistas que no tienen experiencia en relaciones laborales

La diputada Camila Vallejo (PC) respondió al gremio de los empresarios y la advertencia del Banco Central sobre los posibles efectos que podría tener una reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

Luego de agradecer el respaldo del Colegio de Profesores al proyecto y explicar los beneficios de la medida, como que los padres podrán tener más tiempos con sus hijos, la parlamentaria dijo que “probablemente los economistas no ven esto”.

“No tienen idea de lo que pasa en las salas de clases, de lo que pasa en las familias, no tienen idea de lo que están sufriendo muchos niños que están siendo abandonados, no porque los padres quieran abandonarlos, sino porque no pueden estar más tiempo con ellos”, agregó, según consignó Emol.

“Yo llamaría también un poco a que este debate tenga esta perspectiva. La perspectiva no pueden darla solamente economistas que no tienen experiencia en materia de relaciones laborales, que no tienen experiencia en la sala de clases y que muchas veces ni siquiera han sido trabajadores asalariados y no viven el agobio que están viviendo muchos trabajadores de nuestro país”, apuntó Vallejo.

La diputada comunista precisó que con estas palabras no se quiso referir directamente al presidente del Banco Central, Mario Marcel, pero “hemos visto a los grandes empresarios trabajando sistemáticamente por criticar este proyecto y hacer que no avance”.

Marcel explicó que con la medida de 40 horas “junto con otras propuestas en carpeta, podría aumentar en hasta 29% el costo para las empresas” y que en el 2005, cuando se redujo la jornada de 48 a 45 horas, “el crecimiento potencial (de Chile) se estimaba en 5 por ciento o más, y hoy día el crecimiento potencial se estima en poco más de un 3 por ciento”.