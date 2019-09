Diputado Mario Vengas (DC): "Ministra Cubillos no ha sido diligente con el cumplimiento de leyes aprobadas"

El diputado Mario Vengas (DC) fue uno de los parlamentarios de que firmó la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, dijo apoyar los cinco capítulos del texto y asegura que la secretaria de Estado no ha cumplido con su deber.

“Tenemos un juicio crítico de la gestión de la ministra, especialmente en lo que dice con el cumplimiento de determinadas leyes que están aprobadas y que son muy importantes en el fortalecimiento y recuperación de la educación pública”, argumentó Venegas, apuntando especialmente a la Ley de Inclusión y el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Además, agregó que Cubillos no ha sido “diligente con el cumplimiento de leyes aprobadas y ahí nadie puede dejar de aplicar leyes. Si no le gustan, lo que corresponde es enviar proyectos de ley, trabajar las mayorías necesarias para introducir modificaciones y si no se aprueban, se tienen que aplicar tal como están”.

“Nosotros creemos que los correos, las cartas y las giras por el país no dan cuenta de un fiel cumplimiento de una ley que está aprobada“, añadió, aludiendo al SAE y la mirada pública que ha tenido la ministra Cubillos contra la iniciativa.

“Admitimos que tiene derecho a tener una mirada y que hay que cumplir un programa de gobierno, pero implementar una idea que está en su programa primero tiene que darle validez democrática y eso pasa por el parlamento y si no se transforma en una idea expresa en un programa, pero no tiene ningún sustento legal, por ahora tiene que cumplir la ley tal como está”, concluyó.