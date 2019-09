Senador Pizarro niega relación con empresas de tragamonedas tras reportaje de "Informe Especial"

El senador Jorge Pizarro (DC) negó tener algún tipo de relación con empresas asociadas a casinos ilegales, luego de que un reportaje de “Informe Especial” revelara que la esposa del parlamentario, Rocío Peñafiel, está vinculada en la investigación por, supuestamente, recibir ingresos por parte de empresarios del rubro.

A través de una declaración pública, Pizarro manifestó que “no existe por mi parte relación directa ni indirecta con alguna empresa o sociedad que explote las llamadas máquinas tragamonedas. En consecuencia de lo anterior, jamás he recibido aporte alguno de este tipo de sociedades, como lo sugiere la nota”.

“Es lamentable que pese a haber contestado las dudas del equipo autor de la nota respecto eventual conflicto de interés -en específico sobre alcances de ley de Probidad hacia cónyuges con separación de bienes– el reportaje insista en disponer la obligación de dicha declaración, sin ser precisos en aquel punto”, continúa el texto.

“El reportaje emitido por el canal público hace eco de anteriores escritos de prensa digital basados en la presentación formulada por el Ministerio Público que especula sobre supuestos para sostener el caso, los que a la luz de la propia investigación han sido posteriormente descartados. Aquello es omitido de forma arbitraria, dejando en evidencia su carencia de rigurosidad”, acusó.

Además, el senador hizo hincapié en que “no he intervenido de forma alguna en la discusión respecto al proyecto mencionado” y que “la moción parlamentaria que apoyo y a la que se hace alusión, no beneficia el negocio de los casinos o juegos de azar, sino que apunta precisamente a tomar conciencia respecto del acceso a estos por parte de personas que padezcan de ludopatía”.

Por último, Pizarro asegura que la relación comercial de su esposa “con empresarios vinculados a la explotación de juegos de destreza, se ajusta plenamente a toda la normativa vigente” y que “la nula intervención por mi parte en hechos que pudieran revertir carácter de delito se verá despejada al término de la investigación en curso respecto las actividades comerciales de mi cónyuge”.