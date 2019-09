Tomás Hirsch sobre ministra Cubillos y Admisión Justa: "Confundió totalmente su rol, ella no es opinóloga"

El diputado Tomás Hirsch (PH) fue uno de los parlamentarios que firmó la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario justificó su posición y pidió al Gobierno primero estudiar el libelo antes de “descalificarlo”.

“Con la firma del libelo quisimos dar una señal muy clara de que toda la oposición hemos estudiado la acusación, lo hemos trabajado y estamos de acuerdo. Por eso están representado todos los partidos de oposición, todas la bancadas”, dijo.

Frente aquellos diputados de la misma oposición que no están convencidos de la acción, Hirsch manifestó que “personalmente, estoy seguro que en la medida que ellos conozcan cada uno de los aspectos mencionados en los capítulos, van a apoyar la acusación constitucional y, del mismo modo, no me parece adecuado que el Gobierno esté descalificando la acusación en una defensa férrea a la ministra, que tienen el derecho a hacerla, pero me parece mucho más responsable estudiar la acusación, conocerla en detalle y en base a eso opinar.

Entre los argumentos para presentar la acusación, el diputado afirmó que “la ministra concretamente ha mentido”, por ejemplo, dijo, cuando ella recorrió el país y dijo “que en la ley no permite la entrevista de los padres con los colegios. Está faltando a la verdad. En la ley dice expresamente que esa posibilidad existe, que está abierta y se que puede realizar y, por lo tanto, al faltar la verdad, confunde a los apoderados y genera dudas de una ley de la República que está obliga a aplicar”.

Hirsch también hizo referencia a la polémica de los mails masivos que envió el Ministerio de Educación a apoderados para informar a favor sobre el sistema de “Admisión Justa”. Según el legislador, se utilizó una base de datos que los padres utilizaron para un fin específico para “promocionar su proyecto de Admisión Justa” y “confundió totalmente su rol, ella no es una opinóloga”.

“De acuerdo a la ley, aquí hay una infracción al tratamiento de datos, que está regulada por ley”, añadió.