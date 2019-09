Palabras de Chadwick causan polémica: "Hoy en La Moneda es un día de trabajo absolutamente normal"

Polémica entre el PS y el PPD generaron las declaraciones del ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando fue consultado sobre porque el Gobierno se restó de los actos conmemorativos del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El secretario de Estado afirmó que “hoy en La Moneda es un día de trabajo absolutamente normal”, palabras que fueron cuestionadas desde la oposición.

Durante un homenaje realizado en memoria del expresidente Salvador Allende, el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, afirmó que “es un día normal desde el punto de vista de él, pero creo que es un día absolutamente anormal que marcó la historia de nuestro país. Cómo va a ser normal un día en que los chilenos nos enfrentamos unos a otros”.

Por su parte, la hija del fallecido exmandatario, la senadora Isabel Allende (PS), agregó que “nadie puede olvidar una situación como la que se ha vivido y el mismo Salvador Allende nos mostró un futuro. Cuando recordamos el presente, no queremos repetir el pasado que jamás debiera volver a Chile que es la violación a los derechos humanos”.

En la misma línea, aseguró que “la actitud de La Moneda es un problema interno de Chile Vamos, a mí me deja indiferente, creo que no vale la pena hacer un acto que no se siente y creo ahí hay mucha gente que no tiene ningún sentimiento, parece no haber entendido lo que significó ese golpe cívico-militar”.

