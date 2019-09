Diputado Calisto (DC) calificó de "pataletas" las críticas por control preventivo de identidad desde los 16 y no los 14 años

La comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el control preventivo de identidad a partir desde los 16 años, siendo un revés para el Gobierno que quería que fuera a partir de los 14. Ahora, el proyecto pasará a ser discutido en la Sala.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el presidente de dicha comisión, el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), explicó que la medida avanzó así porque “la propuesta desde el Gobierno a nosotros, desde la DC, no nos hacía sentido desde los 14, tomando en cuenta que no había ningún tipo de argumento, sustento jurídico y tampoco estadísticas que desde los 14 se podía hacer control de identidad”.

“Se llegó a un acuerdo que desde los 16 existe una relación con la ley de responsabilidad penal adolescente, que desde los 14, pero tiene un trato diferenciado y sanciona con falta a los mayores de 16″, agregó. “La mayor cantidad de delitos se comete desde los 16 años en adelante. Del total de delitos que cometen menores de edad, 71% se produce desde los 16 en adelante”.

Frente a las críticas por la diferencia de la edad mínima para aplicar el control preventivo de identidad por parte de las policías, el diputado dijo que “cuando uno escucha estas pataletas de algunos sectores del Gobierno, me parece que no es prudente y es peligroso además, porque el Gobierno corre el riesgo de perder el proyecto completo”.

“Para nosotros este control de identidad desde los 16 no revierte ningún problema en la integridad de un joven, no lo daña ni física ni psicológicamente. Un chico de 16 años que se somete a consultar por parte de Carabineros no se va a traumar por una situación como está”, indicó.

Consultado por su opinión por el diputado Mario Desbordes (RN), quien se retiró de la comisión para no votar, dijo que “respeto la decisión tomada por el diputado, sin embargo me parece preocupante esta señal que da el Gobierno, porque había un acuerdo inicial con parlamentarios de la DC de buscar una salida para que este proyecto avance”.