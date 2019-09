Comisión Cubillos: Expertos en Derecho Constitucional descartaron delitos

La comisión encargada de analizar la acusación constitucional en contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, escuchó la exposición de expertos en Derecho Constitucional quienes descartaron delitos en las actuaciones de la secretaria de Estado.

En primer lugar, Constanza Hube indicó que la acusación constitucional es un asunto serio por las consecuencias: destitución del cargo y prohibición de ejercer en el servicio público por cinco años. En dicho contexto, estimó que los ilícitos, por no cumplir una ley, deben ser claros y graves.

Tras una explicación sobre los capítulos de la acusación constitucional y las imputaciones de responsabilidad contra la ministra Cubillos, en términos de infracción u omisión, explicó que en su actuar no se cumplen transgresiones ni vicios que puedan ser susceptibles de una acusación constitucional.

Por su parte, Germán Concha, profesor de Derecho de la Universidad Católica, indicó que no se cumplen las condiciones pedidas por la Constitución para declarar la acusación.

El experto dijo que no hay demostraciones de que se haya dejado o actuado para que la norma no produzca el efecto. Una situación similar a lo que ocurre con la falta de ejecución presupuestaria, explicó “que no se vulnera la ley si no se gasta el último peso del presupuesto”.

Según explicó, “hay una diferencia de criterios, pero no una configuración de ilícitos. Pese a que la defensa es la única que puede plantearlo, y no me corresponde opinar al respecto, creo que aquí se podría sostener la cuestión previa, ya que la acusación no cumple los requisitos constitucionales”.

El experto detalló que “la cuestión previa tiene, habitualmente, que ver con situaciones en las que se entiende que las causales invocadas no guardan estrecha relación con los fundamentos esgrimidos y que, por lo tanto, no cuadran”.

A la instancia también asistió Aquiles Herrera, presidente del centro de padres y apoderados del Instituto Nacional, quien manifestó su apoyo al trabajo realizado por la ministra Marcela Cubillos y dijo sentirse ni vulnerado ni afectado por las acciones de la ministra. Por el contrario, dijo que la secretaria de Estado los incorporó en el actual debate por la educación.

CL/Aton Chile