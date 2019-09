Diputadas PC piden nuevamente permiso para realizar "Festival por las 40 horas"

La bancada transversal por las 40 horas ingresó una nueva solicitud a la Intendencia Metropolitana para realizar un acto masivo, esta vez en la Alameda, después del rechazo a la primera petición para efectuarlo en la plaza Baquedano.

Esta vez, las impulsoras de la iniciativa pidieron permiso para ocupar las dos vías de la Alameda entre Diagonal Paraguay y Namur, el próximo domingo 20 de octubre. El escenario se levantaría frente al GAM, en el sector de Portugal.

“En la Alameda se han hecho muchos eventos, privados, públicos, se han cerrado las dos calzadas, y estamos ingresando con más de 20 días de anticipación el permiso para poder cumplir con cada uno de los aspectos técnicos”, señaló la diputada PC Karol Cariola.

“No hay ninguna razón por la cual nos vayan a decir que no, vamos a cumplir cada uno de los aspectos técnicos para poder acceder a ese permiso, así que no vemos por qué la intendencia o la Municipalidad de Santiago nos tengan que decir que no”, añadió.

Aton Chile