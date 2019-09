Gobierno evita comentar supuesto pago de OAS a campaña de Bachelet: "Esto es parte de un proceso judicial"

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, evitó referirse al supuesto pagó de más de 100 millones por parte de la empresa constructora OAS a la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet en 2013.

“Como lo dijo nuestra vocera de Gobierno, no tenemos ningún antecedente, salvo lo que ha salido en la prensa, por lo tanto, no sería responsable de parte de nuestro Gobierno emitir ningún pronunciamiento sin tener antecedentes”, dijo el titular de Interior.

“Lo que puedan decir algunos de especulaciones A, B, C, son solo especulaciones, porque por parte del Gobierno no tenemos ningún antecedente y, por tanto, no tenemos nada que comentar”, agregó.

Frente a las declaraciones de Bachelet, emitidas esta mañana, Chadwick dijo que “vi la respuesta de la expresidenta, ella lo desmiente categóricamente. Esto es parte de un proceso judicial, así que por parte del Gobierno no tenemos comentarios que hacer sobre la materia mientras las investigaciones judiciales no determinen la efectividad o no”.

La autoridad finalizó diciendo que”no especulemos, dejemos que sean las instituciones que funcionen y que la acción del Ministerio Público que está investigando la materia, como lo dijo el fiscal nacional, haga las indagaciones que corresponden”.