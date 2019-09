Senador PPD Jaime Quintana por cifras del Banco Central: "Muestran que los "tiempos mejores" se han ido difuminando"

En el marco de la realización del Te Deum Ecuménico en la Catedral de Santiago, el senador PPD Jaime Quintana se refirió a las cifras que entregó el Banco Central sobre el ámbito económico de nuestro país.

En este contexto, Quintana manifestó que “creo que a veces extrapolamos las cosas, y a veces cualquier diferencia política, esos temas yo veo que hay un ambiente de diálogo absolutamente normal, y por lo tanto yo sí creo que la tarea principal es del gobierno, entregar señales económicas claras. El pesimismo efectivamente se ha ido apoderando de los chilenos por las cifras que nos ha entregado el Banco Central, entre otros, muestran que los ‘tiempos mejores’ se han ido difuminando”.

Cabe recordar que el Banco Central publicó su Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre donde volvió a realizar un fuerte recorte a las cifras de crecimiento para este 2019.

En detalle, la entidad redujo el Producto Interno Bruto (PIB) nacional en un rango que fluctúa entre 2,25 y 2,75 por ciento.

Posteriormente el senador siguió expresando que “hoy día es importante que para tener optimismo que el gobierno también entregue señales muy claras principalmente en lo económico“.

Sobre el cuestionamiento de un periodista que apuntó a la ‘ausencia paulatina de personeros de la centroizquierda en este tipo de ceremonias”, el senador declaró que “yo he visto algunos colegas que son de la oposición, del progresismo, que están presentes y seguramente se van a sumar más tarde, pero no, no hay ninguna decisión. Yo creo que es un evento importante, yo creo que siempre es útil escuchar a los líderes religiosos un mensaje espiritual que perfectamente puede ser llevado al ámbito político”, concluyó.