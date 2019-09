En medio de cuestionamientos Piñera recibirá premio por "liderazgo en lucha contra el cambio climático"

Este lunes el Presidente de la República Sebastián Piñera será reconocido con el prestigioso premio anual “Global Citizen Award” (Premio Ciudadano Global) en el marco de la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Desde 2010 que el centro de pensamiento Atlantic Council entrega este premio a las personas que aportan con contribuciones excepcionales para mejorar estado del medio ambiente.

En esta oportunidad, se distingue su “contribución ejemplar a la comunidad global y a Chile, demostradas a través de su liderazgo innovador para abordar el cambio climático”. En la ceremonia, hará entrega del premio Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation, embajadora de Áreas Protegidas de ONU Medio Ambiente y viuda de Douglas Tompkins.

El reconocimiento viene marcado de cuestionamientos por parte de grupos ecologistas. La semana pasada el director nacional de Greenpeace, Matías Asún, dijo que “hay una completa desconexión entre el premio y la crisis medioambiental que enfrenta Chile”.

“Lamentablemente, lo que ha evidenciado el presidente ante esta emergencia climática es una clara falta de ambición, lo cual ha quedado claro después de que decidiera, por ejemplo, condenar a miles de chilenos de las zonas de sacrificio a otros 20 años de carbón. Lo que esperamos del presidente es que retome una posición de verdadero liderazgo climático siendo mucho más ambicioso. Es la magnitud de la crisis quien se lo demanda”, agregó.

Para este lunes además se espera que los convocantes del “Friday’s for Future” Santiago realicen una “Intervención Sorpresa” en un lugar no determinado, que consta de un Flash Moob, en coordinación con acciones que se lleva a cabo en New York, lugar donde se lleva a cabo la Cumbre Internacional sobre Acción Climática.

En Santiago la actividad se realiza bajo el lema “CHILE SIN CARBÓN YA! El 2040 ya será tarde, CHILE SIN CARBÓN YA!”.