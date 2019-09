Senador Girardi: “Presidente Piñera, sus ministros no lo están escuchando”

El senador Guido Girardi (PPD), presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y miembro del Comité Asesor Presidencial de la COP 25, pidió al Gobierno terminar con las incoherencias y las políticas negacionistas.

Girardi afirmó que “mientras el Presidente Sebastián Piñera apoya marchas contra el Cambio Climático y señala al mundo que es tiempo de actuar –y recibe premio por ello- sus ministros envían al Congreso iniciativas legales que desregulan la ya débil institucionalidad ambiental, boicotean los proyectos de que protegen glaciares y humedales o crean y castigan el delito ambiental y que dan prioridad de uso al agua”.

El parlamentario PPD señaló que en la Cumbre sobre la Acción Climática se reiterará “la urgencia de lo que estamos viviendo: los últimos antecedentes entregados por la ONU son desastrosos y hablan del riesgo inminente de una potencial extinción masiva, de una crisis en el acceso al agua, sequías, aluviones que van a marcar el destino de la humanidad”.

En la misma línea, agregó que “esto es consecuencia del aumento de sólo un grado de temperatura en los últimos 150 años y lo grave es que toda la evidencia señala que en los próximas décadas podría incrementarse en dos o tres grados, es decir si no hacemos nada lo que viene por delante puede ser mucho peor”.

Girardi sostuvo que la COP25 en nuestro país “no será fácil porque hay negacionistas como (Donald) Trump que antepone la lucha por el poder y la hegemonía por sobre las consecuencias para el planeta o (Jair) Bolsonaro, que incendia la Amazonía para favorecer la minería y la ganadería, y China que no va disminuir su crecimiento si EE.UU. no lo hace y por ello se requiere un liderazgo real del Presidente Piñera no sólo para Chile, sino que el mundo entero”.

El senador añadió que “no tengo porque dudar de sus buenas intenciones, y tampoco de las de la ministra (Carolina) Schmidt, prefiero creer que actúan de buena fe, pero sus secretarios de Estado no confían en él y desoyen su llamado, porque es incoherente entre lo que él plantea y lo que ellos hacen”.

“Por ejemplo, no quieren suscribir el Acuerdo de Escazú, que es menos exigente que lo que se debe firmar en la COP25. Presidente firme, no le haga caso a sus ministros o sino en diciembre va a ser cuestionado por no firmar lo menos y pretender firmar lo más”. Manifestó el legislador.

Además, Girardi advirtió que “todos los proyectos que han enviado buscan desregular nuestra débil institucionalidad ambiental, como la iniciativa que modifica el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) y es peor de lo que hoy tenemos; hay un proyecto pro crecimiento que establece la posibilidad de que las empresas, a través de las pertinencias, no haga Estudio de Impacto Ambiental sino que sólo Declaraciones de Impacto Ambiental sin participación ciudadana y no pueden ser fiscalizada por la Superintendencia; tenemos una crisis del agua gravísima y se habla de crear un Ministerio, pero al mismo tiempo pretenden privatizar la fiscalización y la evaluación de proyectos… eso es el mundo al revés”.