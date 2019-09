Beatriz Sánchez: "Evo Morales ha demostrado resultados espectaculares"

La excandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, analizó el escenario político en Latinoamérica con la revista argentina Nueva Sociedad y alabó la mirada que ha tenido izquierda en la región para enfrentar los desafíos.

Consultada por su opinión de Rafael Correa, Evo Morales, los Krischner y Venezuela, la política respondió que “yo valoro el intento de buscar un sistema distinto en esa década tan particular. Son proyectos que, en general, dijeron que otra realidad era posible. Pero son realidades distintas”.

“El proyecto de Correa era distinto al de Chávez o al de Evo Morales. Cada cual tuvo sus características. Algunos navegaron mejor que otros”, agregó.

“Nadie habla del gobierno boliviano porque es un éxito. Siempre se habla del caso venezolano. Evo Morales ha demostrado resultados espectaculares. Con costos, sí, pero realizando transformaciones sin hipotecar al país. Hubo, por supuesto, conflictos internos. Él venía de los movimientos indígenas y tiene muchos conflictos hoy con esos movimientos”, expresó Sánchez.

Además, analizó que “lo mismo sucedió con Correa. Estaba enfrentado al movimiento indígena, no hubo un movimiento feminista fuerte. Hizo las cosas de una manera muy vertical en la que yo no creo. Pero él también tenía la intención de realizar transformaciones. Cristina Kirchner también fue y es muy vertical. Pero intentó fortalecer el rol del Estado. Esa década demostró que el Estado tiene que estar presente. Antes, en América Latina, el Estado se achicaba. Por eso, su resignificación fue valiosa. Me parece que, en algún momento, América Latina llegó a liderar globalmente la idea de que se puede cambiar el sistema”.