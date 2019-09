Marisela Santibáñez se inscribió en el PC: "Hoy soy comunista"

La diputada Marisela Santibáñez oficializó su ingreso al Partido Comunista (PC) durante este miércoles, tras renunciar en marzo al Partido Progresista debido a diferencias políticas con el presidente de la colectividad, Camilo Lagos.

En entrevista con el diario El Siglo, la parlamentaria señaló que “como independiente no soy Superman. Sola no se puede. Al buscar un domicilio político no me equivoque al partir siendo progresista y hoy la unidad más importante se da en la Unidad para el Cambio. No estaba equivocado mi camino, pero no estábamos preparados en ese momento. Mi domicilio hoy lo tengo sumamente claro”.

“No tengo familiares detenidos desaparecidos, no soy hija del dolor que se sufrió en dictadura y no tengo una historia familiar con ese dolor. Pero soy hija de Chile. Hoy día soy comunista y mi domicilio político será el PC. Porque soy libre, porque tengo 44 años, porque tengo a mi hija en el cielo. Porque la dignidad, la consecuencia y la historia están en los 107 años de historia del PC, hoy soy comunista”, agregó.

