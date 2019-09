Denunciante por acoso del diputado Velásquez: "Este tipo se encaprichó conmigo"

Ángelo Giovine, la persona que denunció al diputado Pedro Velásquez por acoso sexual, afirmó que el parlamentario se encaprichó con él desde el momento que lo conoció.

En entrevista con T13 difundida anoche, Giovine señaló que “este tipo se encaprichó conmigo. Yo a él no le pedí trabajo, no lo conocía. Él me trataba muy bien, como excepcional, de forma cariñosa. Me tocaba las manos, me hacía invitaciones. Hay un sinfín de cosas, pero no me puedo referir directamente a lo que él hizo“.

Giovine aseguró que, desde que lo conoció, el exalcalde de Coquimbo lo piropeaba y le “tiraba flores”.

“Después de una reunión, este tipo me dice ‘vamos a la comida china’. En el lugar, me tomó las manos por debajo de la mesa y me dijo: ‘Ángelo, este lugar es conocido por la diversidad’. Ahí yo le quité las manos y le pregunto por qué”, recordó Giovine.

“Él me contó que el antiguo dueño del restaurante chino era homosexual y quedó como el restaurante de la diversidad. Me pareció muy raro que me mencionara eso y que me haya llevado a ese lugar”, agregó.

“Yo lo amenacé un par de veces con que si él continuaba con su acoso, yo lo iba a denunciar. En dos de esas oportunidades, él llorando me pide perdón y me dice ‘es que eso no lo controlo yo, lo controla mi corazón”, añadió.

Si bien el diputado el miércoles aseguró que la denuncia en su contra era “la típica revancha del funcionario despedido”, Giovine aseveró que pensó muchas veces en renunciar, pero que no lo hizo porque consideraba injusto perder su empleo por algo que no era su responsabilidad.

“La denuncia la hago cuando yo le digo a él que no voy a arrendar ningún departamento con él en La Herradura, porque no corresponde vivir con un diputado. Ni con él, dado que él tenía otras intenciones”, explicó. “Él se frustró y por eso me echó”, concluyó.

