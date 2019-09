Heraldo Muñoz está reflexionando ser candidato presidencial: "No lo excluyo"

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, tiene una mirada positiva de las aspiraciones presidenciales del senador de su colectividad, Ricardo Lagos Weber.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Muñoz dijo que “a mí me parece muy bien, le tengo aprecio a Ricardo Lagos Weber y a su trabajo senatorial, y me parece legítimo y positivo que pueda aspirar a ser candidato”. Además, agregó que le parece bien que el PPD tenga más de un precandidato presidencial.

¿Y él, sería candidato? “En este momento estoy dedicado a conducir el partido y preparar para las elecciones municipales y de gobernadores regionales. No creo que es el tiempo de anuncios presidenciales, pero cada cual tiene el derecho de hacerlo”.

Sin embargo, dijo que “yo estoy reflexionando sobre la materia, no lo excluyo, pero mi tarea es conducir el partido en un momento además complejo para el país e intentar que la reforma que se haga tengan un perfil progresista y el perfil ciudadano que es necesario”.

El Gobierno tiene temor que el acuerdo de Escazú pueda llevar a Chile a La Haya

Heraldo Muñoz también valoró la figura del Presidente Sebastián Piñera en la Asamblea General de la ONU y su viaje a Nueva York.

Según le pareció, el Mandatario fue “muy activo, me parecieron bien muchos de los mensajes de los que él emitió. Me pareció bien que dijera de manera categórica que la ciencia muestra que el cambio climático no solo existe, sino que es urgente y que con eso respondiera a los negacionistas, incluyendo al propio presidente Trump, que se ha retirado de varios convenios internacionales”.

En ese sentido, el político pidió que Piñera firme el acuerdo de Escazú, que busca proteger el medio ambiente. “Ojalá el Presidente ahora pueda firmar el acuerdo de Escazú, porque sería incoherente que todas estas cosas que está haciendo, que van por un buen camino, tenga esta contradicción de que en Chile, haciendo sido el impulsor bajo el primer gobierno de Piñera (…) aún no se haya suscrito”, dijo.

Frente a qué frena al Gobierno a firmarlo, el exministro de Relaciones Exteriores dijo que “desde la Cancillería hay temor de que el acuerdo de Escazú pueda llevarnos de nuevo a la Corte Internacional de La Haya”.

“Mi lectura de este artículo es totalmente contraria, porque el Gobierno no tendría por qué aceptar ninguna de las dos alternativa (de arbitraje o ir a la CIJ)”, agregó.