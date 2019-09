Sebastián Piñera descarta querer ser nuevamente presidente: "En esto comprendo tanto a Michelle Bachelet"

El Presidente Sebastián Piñera descartó querer ser candidato presidencial por tercera vez y sumar un nuevo periodo en La Moneda.

En “Mesa Central” de Canal 13, el Mandatario abordó la posibilidad y dijo que “en esto comprendo tanto a Michelle Bachelet, cuando dice enough is enoush (suficiente es suficiente)”.

Estas declaraciones hacen referencia a lo manifestado por la expresidenta de Chile en entrevista con TVN, cuando dijo que “yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata”.

“Son muy pocos los presidentes que han sido presidentes dos veces, y tres veces no ha habido ninguno”, complementó Piñera. “¿Y usted no quiere ser el primero?”, le preguntó Constanza Santa María . “No”, fue la respuesta tajante del Presidente.

“Cuando uno es Presidente de Chile uno abandona todo lo demás: la familia, las preocupaciones. Y se concentra 24 horas al día en esto. Yo voy haber sido Presidente de Chile durante 8 años, creo que es suficiente“, concluyó.