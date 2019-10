Ministra Cubillos antes de la votación de acusación constitucional: "Lo mío son los argumentos, no las descalificaciones personales"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, llegó esta mañana al Congreso para enfrentar la votación de la acusación constitucional en su contra.

Antes de que empiece la sesión, a las 10:30 horas, la secretaria de Estado expresó que “cuando uno está en política por convicciones, por defender ideas, como lo he hecho siempre yo poniendo las ideas por delante y nunca las descalificaciones personales, y siempre también procurando un trabajo íntegro y honesto, uno enfrenta no solamente días como estos, sino en general la vida con mucha tranquilidad“.

“Lo mío son los argumentos, no las descalificaciones personales. Me preocupo de hacer mi trabajo con honestidad, con integridad, poniendo la agenda para la cual fuimos elegidos por delante. Enfrento la vida, la política y este día con la misma tranquilidad”, agregó, según consignó La Tercera.

Consultada si tiene algo que decirles a los diputados de oposición, previo al debate, respondió: “Uno es dueño de sus propias acciones, y en eso radica la tranquilidad para enfrentar no solamente las política, el trabajo de siempre, sino también la vida siempre”.