Diputado Naranjo (PS) pide a Pepe Auth que renuncie a la mesa de la Cámara de Diputados

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Pepe Auth (ind.-PR), enfrentó duros cuestionamientos y exigencias de renuncia a la mesa en la sesión de este miércoles, por su voto en contra de la acusación constitucional a la ministra Marcela Cubillos.

El primero en increparlo fue el diputado Ricardo Celis, presidente de la bancada PPD, expartido de Auth, quien señaló que “está en su derecho de votar como él quiere, pero está allí (en la mesa) representando un sector de la oposición“.

“No me da confianza ni a mi sector político, porque lo que ha hecho ayer y lo que ha hecho durante todo el período que antecedió a la votación de ayer es un hecho que no representa el sector y nosotros lo llevamos a estar en ese lugar”, añadió.

“Si él quiere hacer ese ejercicio que lo haga desde el pupitre y está en su derecho, pero estando con una representación política a la oposición, creo que su permanencia es inoportuna”, agregó Celis.

Por su parte, el diputado socialista René Naranjo, quien incluso mostró carteles contra Auth, dijo que “ayer cometió un acto de irresponsabilidad política y por tanto ya no goza de nuestra confianza”.

Además, pidió que “no se escude en una escaramuza legal y jurídica, que es censurar a toda la mesa, cuando él puede renunciar de manera voluntaria y que nosotros elijamos a un segundo vicepresidente”.

A todo esto, Auth respondió mediante mensajes de Twitter contra “los que ven todo en blanco y negro” y llamados a cuidar las instituciones republicanas. “Si hubiera tenido que comprometerme a votar como el PS sin importar mis convicciones para ser Vicepresidente de la Cámara, jamás habría asumido. Si el costo de votar siguiendo mi convicción es dejar ese cargo, lo asumo feliz”, añadió en uno de los mensajes.

“Diputado PS pide mi renuncia a la Mesa porque rechacé acusación constitucional promovida por su partido. Hay espíritus autoritarios que no toleran que uno se forme y exprese convicción distinta. Si perder el cargo es el costo de votar siguiendo mi convicción, lo pago feliz”, expresó en otro texto en referencia a Naranjo.

“El Partido Por la Democracia, mi ex partido, anuncia que censurará a la Mesa de la Cámara para castigarme por no haber tenido la misma opinión que ellos respecto de la acusación constitucional. Ya no reconozco al partido que contribuí a formar y desarrollar”, fue otro de los mensajes de Auth.

