Diputado Velásquez afirma que nuevo denunciante pretende hacer negocio con acusaciones

El diputado independiente Pedro Velásquez confirmó que la Cámara recibió una nueva denuncia por acoso sexual, aunque no ha sido notificado oficialmente. El parlamentario afirmó que se trata de una persecución y que el denunciante pretende obtener dinero.

“Estoy siendo víctima de una persecución maquinada, orquestada en colusión con personas que lo único que quieren es enlodar a este diputado con la finalidad de mancillar mi imagen en la región, no está de más recordar que en esta última elección obtuve segunda mayoría regional como independiente”, afirmó el parlamentario por Coquimbo en una declaración.

“Hasta el momento guardé silencio, pero llegó el momento de manifestar mi preocupación y nadie mejor que yo sabe el costo que esta artimaña tiene para mí y mi familia”, añadió para luego asegurar que “la persona que realiza la acusación en mi contra expone que hará negocio con estas acusaciones, aduciendo que esto le dará rating al medio que lo difunda y así poder lucrar con la honra de mí persona”.

“Cabe señalar que esta situación tiene por fin cometer un asesinato de imagen, estoy en mi libre albedrío de pensar que tal vez exista una maquinaria política detrás, como en otros tiempos se ha dicho ‘en la guerra y en política todo se vale’. Por todos es sabido que en mi región he tenido altas votaciones, que se me asocia a obras que han quedado como fiel reflejo de un trabajo arduo, que no fue más que cumplir la misión que el electorado me había encargado”, agregó.

“Si eso molesta a mis enemigos políticos, lo siento ya está hecho, las obras prevalecen sobre nuestro fugaz paso por este tránsito terrenal”, indicó para luego preguntarse: “¿Quién está realmente detrás de esta maquinación? ¿Que quieren lograr? Y la respuesta que encuentro en mi interior ‘NO lograrán hacerme bajar los brazos, mi lucha seguirá ardua, NO les temo y mi gente de Coquimbo y la Región saben que hagan lo que hagan en mi contra yo solo saldré fortalecido de esto junto a ellos”.

Aton Chile